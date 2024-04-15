ديربي القاهرة.. نجوم الأهلي والزمالك "أصدقاء الأمس أعداء اليوم"

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، وذلك حين يصطدم قطبي الكرة المصرية في الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدوري المصري.

ديربي القاهرة تحت عنوان" أصدقاء الأمس أعداء اليوم"

يكتظ صدام الليلة بين الأهلي والزمالك، بالعديد من الاعبين اللذين أرتدو قميص الفريقين، وهناك من يسجل مشاركته الأولي أمام فريقه السابق في مباراة اليوم.

حيث يتواجد في صفوف فريق الزمالك أكثر من لاعب سبق له إرتداء قميص الأهلي، وهم الثلاثي عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي، بل من المفارقة الغريبة أن جماهير الزمالك تنصب آمالها في تحقيق الفوز علي هذا الثلاثي.

علي الجانب الأخر يتواجد في صفوف النادي الأهلي الثنائي إمام عاشور ولكنه يغيب عن لقاء اليوم للإصابة، بينما من المتوقع أن يشارك محمود كهربا، وهو ضمن الاعبين اللذين أرتدو قميص القطبين وخاضو مباريات القمة مع الأهلي والزمالك.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح * حسام عبدالمجيد * حمزة المثلوثي * عمر جابر

خط الوسط الدفاعى: نبيل دونجا * عبدالله السعيد

خط الوسط الهجومى: ناصر ماهر * أحمد حمدي * أحمد زيزو

خط الهجوم : سامسون إكينيولا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري المصري

يقع فريق الزمالك في المركز الـ12 فيجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 5 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

علي الجانب الآخر يقع الأهلي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 10 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد.