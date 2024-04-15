الزمالك يبحث عن "الثأر" والأهلي لتأكيد الهيمنة

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت ديربي القاهرة، حين يحتضن ستاد القاهرة صدام الأهلي والزمالك في القمة 127، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدوري المصري.

جوزيه جوميز يقود الزمالك بحثًا عن الثأر

يخوض فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز لقاء اليوم، بحثًا عن الثأر ورد الاعتبار، بعد الهزيمة التي مُني بها في مباراته الأخيرة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر الشهر الماضي، وهزيمته بهدفين دون رد.

كما يخوض أبناء مية عقبة الديربي الـ127 سعيًا في الاقتراب من المربع الذهبي لضمان المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

الأهلي يواجه الزمالك لتأكيد هيمنته

يدخل الأهلي لقاء اليوم أمام غريمه الزمالك بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، بحثًا عن تحقيق الفوز وتأكيد هيمنته أمام الأبيض في السنوات الأخيرة، ومواصلة زحفه نحو القمة.

منذ تولي المدرب السويسري مارسيل كولر القيادة الفنية للأهلي في سبتمبر 2022، واجه كولر الزمالك في 4 مناسبات، فاز فيهم جميعًا، حيث لا يعرف السويسري طعم الهزيمة أمام الفارس الأبيض.

حقق الفوز فى اللقاء الأول بهدفين دون وتوج بالسوبر المحلى، ثم فاز فى اللقاء الثانى بثلاثية دون رد فى الدور الأول لدوري الموسم الماضي، ثم حقق الفوز برباعية مقابل هدف فى مباراة الجولة الـ31 من الموسم الماضي، وأخيرًا الفوز بثنائية نظيفة في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري المصري

يقع فريق الزمالك في المركز الـ12 فيجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 5 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

علي الجانب الآخر يقع الأهلي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 10 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد.