أحمد زاهر يكشف كواليس معاناته مع المرض 3 سنوات وخسارته 22 كيلو

تحدث النجم أحمد زاهر، عن الكثير من التفاصيل حول حياته الشخصية وكواليس معاناته مع المرض وزيادة الوزن، مشيرًا إلي أنه ظل يصارع المرض لمدة 3 سنوات "كنت يائس من الحياة وأحلم بالموت لأن موضوع زيادة وزني لم يكن سهلا علي الإطلاق".

وأضاف أحمد زاهر خلال تصريحاته، قائلاً:"أثناء فترة معاناتي مع مرض زيادة الوزن قامت زوجتي بمساندتي ودعمتني كثيراً لتخطى تلك المرحلة، بالرغم من إنني كنت عصبي وصعب التعامل معي، ولكني بدأت اعافر وأبذل مجهود كبير للوصول إلي خسارة وزني من 185 كيلو جرام".

أحمد زاهر

تابع أحمد زاهر حديثه، معلقاً: "هدفي الرئيسي من خسارة وزني هو بناء جسم مناسب لدور أكشن في فيلم فارس، وبالفعل استمريت عامين اتدرب في صالة الألعاب الرياضية ممارساً التمارين بإنتظام، وشعرت بدعم الله طوال الرحلة وبمساعدته تمكنت من الوصول لهدفي".

أوضح أحمد زاهر تفاصيل دوره في مسلسل نعمة الأفوكاتو، قائلاً:"خسرت 22 كيلو من وزني بسبب الدور وللظهور بشكل مناسب لشخص هزيل ومكسور نفسيا، ودوري بالعمل جذبني بعدما اكتشفت أن الشخصية تشمل تفاصيل كثيرة مختلفة لشخص مريض نفسي ومكسور وبيمر بأزمات عديدة".

أعرب أحمد زاهر عن سعادته بالمشاركة في"نعمة الأفوكاتو"، معلقاً: "توجد كيميا بيني وبين المخرج محمد سامي وهذا ثامن عمل أصوره معه، بالإضافة إلى إننا أصدقاء ونفهم بعض بالعين، لذلك توقعت نجاح المسلسل ولكن ليس بهذا الشكل".

أحمد زاهر

أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

تدور أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في إطار درامي حول المحامية الشابة والطموحة "نعمة" والذي تقوم بدورها الفنانة مي عمر، التي تتزوج من زوج فاشل وهو أحمد زاهر وتبذل جهودا كبيرة لمساعدته على النجاح ولكنها تكتشف خيانته لها، وتقرر الانتقام منه حيث تتبين خيانة زوجها أحمد زاهر مع مي سليم وهي بالمناسبة أخت مها سليم منتجة المسلسل ويعد مسلسل نعمة الأفوكاتو من المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

العمل من بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.