وزير الخارجية البحريني يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير فورية لمنع التصعيد بالشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ضرورة اتخاذ تدابير فورية لمنع المزيد من التصعيد ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن قلقه العميق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الزياني خلال ترؤسه وفد البحرين المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى الذي عقد اليوم /الاثنين/ في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحضور وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

وقال الزياني - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" - "إن مملكة البحرين ملتزمة بموقفها الثابت والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية السكان المدنيين، ورفض تهجيرهم قسريًا، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع ورفع معاناتهم".

ولفت وزير الخارجية البحريني إلى الوضع الخطير في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب من منظور مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مشيرا إلى أن الهجمات التي يقوم الحوثيون بشنها ضد السفن التجارية المدنية تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والملاحة البحرية الدولية، وتتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأضاف "أن هذه الأعمال غير القانونية لا تعرض التجارة العالمية والاستدامة البيئية للخطر فحسب، بل تعطل أيضا مبادئ حرية الملاحة".. وتابع "لا يوجد مبرر للهجمات العشوائية على السفن التجارية أو ربطها بالصراعات في مناطق أخرى".

وأوضح الزياني قائلا "أن تطلعاتنا المشتركة للسلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي تتطلب تنسيقًا مكثفًا، ومشاورات سياسية، وجهودًا موحدة على الساحة الدولية لمواجهة التحديات والأزمات والتهديدات الإقليمية والعالمية من أجل حماية الأمن الإقليمي والاستقرار والازدهار".. مشيدا بمواقف دول آسيا الوسطى، ودعمها الثابت للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أمن واستقرار الشرق الأوسط مرهون بتسوية القضية الفلسطينية وحلها حلًا عادلًا ومستدامًا، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته الوطنية..

استشهاد طفل خلال مواجهات في "نابلس".. واعتقال 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية

استشهد طفل فلسطيني وأصيب شابان آخران أحدهما بجروح حرجة، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفيديا، باستشهاد الطفل يزن اشتية (17 عاما)، من بلدة سالم شرق نابلس، وهو طالب في الثانوية العامة الفرع الصناعي، جراء إصابته برصاص الاحتلال في الصدر، فيما أصيب شاب آخر بالصدر والبطن والقدم وجروحه حرجة، وثالث بجروح في القدم، وذلك خلال مواجهات اندلعت بعد تسلل قوات إسرائيلية خاصة "مُستعربون" إلى حي "المريج" بالمدينة، ومداهمتها بناية، في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.