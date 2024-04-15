هالة صدقي تتصدر غلاف مجلة هي بالأسود الجذاب

خضعت النجمة هالة صدقي لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "هي" لتصبح نجمة هذا الشهر.

وتألقت هالة صدقي بإطلالة جذابة مفعمة بالأناقة والرقي على خطى الملكات، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، ينتمي لقصة الـv، صمم من قماش الكريب باللون الأسود، وطرز بحبات الخرز الرفيع من الأمام وعلى أطراف الأكمام، الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري الذي تفنن في تصميمه بأسلوب عصري جذاب.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الموف في الشفاه.

هالة صدقي

هالة صدقي من مواليد 15 يونيو 1961 ، ممثلة مصرية.

عن حياتها

عاشت بعض سنوات طفولتها في الولايات المتحدة الأمريكية، برعت في الألعاب الرياضية، حصلت على إجازة في الآداب عام 1981، عملت عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية حيث قدمت أكثر من 30 فيلماً.

بدأت علاقتها بالفن بعد عودتها إلى مصر مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل (لا يا إبنتي العزيزة) عام 1979، وكانت نقطة إنطلاقتها في مسلسل (رحلة المليون)، وتعتبر فترة ثمانينات القرن العشرين هي بداية شهرتها الحقيقية.

وتنوعت أدوارها من الكوميديا إلى التراجيديا واشتركت خلال مشوارها الفني مع مجموعة مميزة من المخرجين فعملت مع المخرج عاطف الطيب في فيلم (الهروب)، و عملت مع المخرج يوسف شاهين في فيلمي (إسكندرية - نيويورك) و (هي فوضى)، وفي التلفزيون اشتركت بعدد من المسلسلات المعروفة مثل (أبيض وأسود، أرابيسك، رجل في زمن العولمة، زيزينيا الجزء الثاني).

حياتها الخاصة

تعرضت لأزمة شهيرة مع زوجها السابق مجدي وليم انتهت بالخلع بعد تغير طائفتها من القبطية إلى السريانية، وهي حاليا متزوجة من المحامي سامح سامي زكريا.

وكانت قد وجهت رسالة إلى جمهورها بعد إعلان محكمة الأسرة فوزها في قضية إثبات النسب الخاصة بطفليها، والتي كان زوجها قد تقدم بها ضدها.

وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»: «بشكر كل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة وأعتذر لعدم الرد تمامًا، من كل وسائل الإعلام لأن في الحقيقة في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه».

وأضافت «ولم أكن أحب أن يدفعني استفزازه ومساوماته لدرجة الحبس، لأنه في النهاية للأسف أبو ولادي وللأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليّ ولم يراع مشاعرهم، وضغط عليّ حتى نصل لهذه المرحلة من حبس لتزوير لأشياء أخرى من العيب ذكرها».