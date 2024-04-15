مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل الجلسة الحكومية الطارئة في لبنان

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، تفاصيل الجلسة الحكومية الطارئة التي دعا لها مجلس الوزراء اللبناني، مشددًا على أن هذه الجلسة في لبنان تحولت إلى جلسة تشاورية.

الجلسة الحكومية الطارئة في لبنان:

وأوضح “سنجاب”، خلال مداخلة عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الجلسة تحولت إلى جلسة تشاورية بسبب الخلافات داخل مجلس الوزراء حول دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، في ظل الشغور الرئاسي.

وشدد على أنه تفاديًا لهذا الخلاف جرى تحويل الجلسة من جلسة طارئة لمجلس الوزراء إلى لقاء تشاوري، لإتاحة الفرصة أمام الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء إلى المشاركة في هذا اللقاء.

وأكد أن اللقاء تضمن موضوعات لا تناقش إلا في جلسات مجلس الوزراء، وبالفعل حضر 3 وزراء على الأقل من الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء على مدار الأشهر الماضية، موضحًا أن الجلسة تناولت موضوعات في غاية الأهمية، وفقا لتوصيف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي تحدث عن أن هناك موضوعات رئيسية وهي الوضع الأمني في لبنان والإقليم، والتوترات الأمنية في الجنوب اللبناني، مؤكدا أن اللبنانيين ليسوا دعاة حرب.

أعلن الجانب اللبناني، وقوع إصابات جراء شن الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي غارات على بلدة صديقين في مدينة صور جنوب لبنان صباح اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل، وأصيب على أثرها تسعة مواطنين لبنانيين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، والتي نقلت تصريحات الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن هناك تسع إصابات متوسطة وطفيفة نقلت إلى مستشفيات مدينة صور جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا فجر اليوم الإثنين، في بلدة صديقين مما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتضرر عشرات المنازل المحيطة به.

وقالت "الوكالة الوطنية" أن طيران الاحتلال نفذ غارات وهمية فوق قرى قضاء مدينة صور وعلى الساحل البحري، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

ونقل مراسل "وفا"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على بلدات الضهيرة، والناقورة، واللبونة، وعيتا الشعب وعلما الشعب، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدتي علما الشعب والضهيرة بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.