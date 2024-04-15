بطل كينيا يتفوق على نظيره الرواندي بمجموعات بطولة أفريقيا للطائرة

تفوق فريق السجون الكيني تغلب على نظيره فريق جيساجارا الرواندي بنتيجة 3/0، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.



أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء تفوقًا كاملًا من جانب السجون الكيني، ليحقق الفوز على منافسه الرواندي بفضل حائط الصد والضربات الساحقة.

تقدم السجون الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25- 11، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-16، حتى حسم المباراة والشوط الثالث بنتيجة 25-18.

وتعرض السجون الكيني للخسارة أمس السبت في المباراة الأولى أمام فريق ميناء دوالا الكاميروني بنتيجة 1/3، وهي النتيجة ذاتها التي شهدت خسارة جيساجارا الرواندي أمام الأمل الرياضي لمدينة البليدة الجزائري، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة الإفريقية