لحظة إنزال طاقم محطة الفضاء الدولية والعودة إلى الأرض (لقطات مذهلة)

عادت مؤخرًا مجموعة من رواد الفضاء الذين أمضوا أكثر من 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية إلى الأرض.

أقلعت رحلة الفضاء الروسية سويوز - المركبة الفضائية المسماة Soyuz MS-24 على وجه التحديد - من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان في 15 سبتمبر 2023.

وبعد أكثر من نصف عام، هبطت المركبة الفضائية مرة أخرى على الأرض في 6 أبريل، حيث التقطت الكاميرا عملية فك الإرساء وجزء من رحلة الهبوط، إلى جانب هبوط مذهل بمساعدة المظلة.

محطة الفضاء الدولية

كان رائد فضاء ناسا لورال أوهارا، ورائد الفضاء روسكوزموس أوليغ نوفيتسكي، والمشارك في رحلة الفضاء مارينا فاسيليفسكايا من بيلاروسيا، جميعهم على متن المركبة سويوز إم إس-24.

كانت هذه أولى المهمات الفضائية لأوهارا وفاسيليفسكايا، وكانت مشاركة فاسيليفسكايا في الرحلة أول امرأة من بيلاروسيا تصعد إلى الفضاء.

انفصلت مركبة سويوز عن محطة الفضاء الدولية في حوالي الساعة 11:55 صباحًا يوم 6 أبريل وتم التقاط عودة الفريق إلى الأرض بالكاميرا منذ انفصالهم عن الالتحام إلى نقطة "احتراق الطاقم خارج المدار"، حيث بدأ الهبوط الرسمي في الساعة الثانية صباحًا و أخيرا، الهبوط.

محطة الفضاء الدولية

شاركت محطة الفضاء الدولية لقطات لـ X في 6 أبريل لطاقم سويوز وهو ينفصل عن المحطة ويعود إلى الأرض، حيث يمكن رؤية رواد الفضاء وهم يلوحون بينما "تحررت" المركبة الفضائية من مرساها في المحطة الفضائية.

ثم تستخدم سويوز مظلة للمساعدة في الطفو على الأرض، ويعلن سرد علوي أن الهبوط حدث "في الساعة 3:17 صباحًا بالتوقيت الشرقي و12:17 مساءً في موقع الهبوط".

والفيديو ترك الناس في حالة من الرهبة.

قال أحد مستخدمي X: "من الرائع أن نرى التعاون المستمر بين الدول في محطة الفضاء الدولية. مرحبًا بك في وطنك."

"مذهل!" وأضاف آخر.

كما علق ثالث: "واو، هبوط صعب على الأرض مقابل المحيط".

وقال رابع: "إنه لأمر رائع أنه لا يزال بإمكاننا القيام بذلك مع كل الهراء الذي يحدث بين دولتينا الآن".

عند عودتها إلى الأرض، قالت فاسيليفسكايا، كما نقل موقع Space.com: "إنني غارق في المشاعر، إنه شيء لا يصدق. أتمنى لجميع الناس على الأرض أن يعتزوا بما لديهم لأنه ثمين".

"أردنا البقاء لفترة أطول في محطة الفضاء الدولية، ولكن من الرائع أن نعود."

وترك رواد الفضاء الثلاثة بقية الفريق - رواد فضاء ناسا مايكل بارات، وماثيو دومينيك، وتريسي دايسون، وجانيت إيبس، بالإضافة إلى رواد فضاء روسكوزموس نيكولاي تشوب، وألكسندر جريبنكين وأوليج كونونينكو - خلف محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن تبقى بقية البعثة هناك حتى الخريف في وقت لاحق من هذا العام.