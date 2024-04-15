القومي للاتصالات: توفير خطوط بتخفيض 50% لذوي الهمم (فيديو)

كشف محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المبادرات التي أطلقها الجهاز لذوي الهمم وتذليل العقبات أمامهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الاثنين، "عملنا على حل المشكلات التي يعانون منها، مثل التواصل مع شركات المحمول سواء التواصل مع مركز تلقي الشكاوى أو الذهاب إلى فروع شركات المحمول والتعامل معهم بلغة الإشارة هناك أو المواقع والتطبيقات الخاصة بشركات المحمول".

شروط الحصول على خط بخصم 50%

وأكد: "أصدرنا قواعد خاصة في شركات المحمول في إبريل، وبدأت في تنفيذ هذه القواعد، بالإضافة إلى الخدمات والباقات التي أصدرناها لذوي الهمم مثل خط 50% تخفيض في كل فروع شركات المحمول وألزمنا شركات المحمول بالكود الهندسي في كل فروعها، سواء الرامبات أو الأماكن الخاصة بذوي الهمم، وأن يكون لهم أولوية الحصول على الخدمات".

وأوضح أن أي شخص من ذوي الهمم يذهب إلى الفرع يجب أن تكون له أولوية الحصول على الخدمة بطريقة فورية، وإن أراد الحصول على الخط المخفض 50% يجب أن يقدم الأوراق الثبوتية.

وفي سياق متصل، قدمت وزارة العمل العديد من الإجراءات لصالح ذوي الهمم منها:-

إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

تشغيل أكثر من 30 ألفا من ذوى الهمم خلال 10 سنوات منهم 14 ألفا في منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.

إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربًا على فرصة عمل من خلال تلك المبادرة.

تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.