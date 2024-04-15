أمازون تكشف حقيقة أسطورة تسريح الموظفين

في الوقت الذي توجد فيه تقارير عن تخفيضات في الوظائف بسبب انتقال الشركات إلى الأتمتة واعتماد الذكاء الاصطناعي، قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في أمازون إن فكرة أن الروبوتات وغيرها من التقنيات تستولي على الوظائف هي "أسطورة".

قال ستيفانو لا روفيري، مدير الروبوتات العالمية والميكاترونكس والتعبئة المستدامة في أمازون لا روفيري، لشبكة CNBC هذا الأسبوع: “إنها أسطورة أن التكنولوجيا والروبوتات تستولي على الوظائف”.

أضاف لاروفير إنه على عكس الشعور بأن التكنولوجيا الجديدة تحل محل الوظائف اليدوية، فإن الروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات تعمل على تعزيز أدوار الناس.

تابع أن التكنولوجيا الجديدة تؤدي إلى إنشاء فئات وظائف جديدة تمامًا - وهو الأمر الذي تحدث عنه الرئيس التنفيذي لشركة Google، ساندر بيتشاي، ورئيس شركة OpenAI المصنعة لـ ChatGPT وغيرهم من المديرين التنفيذيين في الماضي.





كيف ساعدت الروبوتات والذكاء الاصطناعي الأشخاص في وظائفهم



وفقًا لعملاق التجارة الإلكترونية، ساعد إدخال التقنيات الجديدة الشركة على تعزيز أكثر من 50000 وظيفة عبر مراكز التنفيذ التابعة لها في أوروبا.

ونقل عن لاروفير قوله: "على مدى الأعوام الماضية، تم خلق أكثر من 700 فئة جديدة من الوظائف عن طريق استخدام التكنولوجيا".

وفقًا لشركة أمازون، فقد قامت بتثبيت أكثر من 1000 تقنية جديدة عبر شبكة مراكز التنفيذ الأوروبية الخاصة بها على مدار السنوات الخمس الماضية، باستثمار إجمالي يزيد عن 700 مليون يورو.

ونقل عن لاروفير قوله: "تساعد الروبوتات والتكنولوجيا موظفينا... من خلال تقليل مسافة المشي بين المهام، أو من خلال التخلص من الحركات المتكررة، أو من خلال مساعدتهم على رفع الأوزان الثقيلة".

وأضاف: "في المقابل، يمكن لموظفينا تعلم مهارات جديدة، ويمكنهم تعلم كفاءات جديدة، ويمكنهم اكتساب قدرات جديدة تسمح لهم بالتقدم نحو أهدافهم المهنية".