تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي.. رحلة في عقل جوميز

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، عندما يلتقي فريق الزمالك مع غريمه التقليدي النادي الأهلي في القمة الـ127، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدوري المصري.

رحلة في عقل جوميز.. كيف يحل الأزمة الإيجابية

يقع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك في أزمة إيجابية خلال مواجهته أمام الأهلي، حيث يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في وسط الملعب والجاهزين فنيًا وبدنيًا.

يمتلك جوميز في وسط الملعب كل من " دونجا – محمد شحاتة – عبدالله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر"، وهو ما يضعه في موقف حيرة بالأسماء التي سيدفع بها في وسط الملعب.

المؤكد أن يبدأ جوميز بـ دونجا في وسط الملعب، بينما من المنتظر أن يدفع باللاعب عبدالله السعيد بجواره، ويأتي أمامه الثلاثي ناصر ماهر وزيزو وأحمد حمدي، ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : احمد فتوح * حسام عبدالمجيد * حمزة المثلوثي * عمر جابر

خط الوسط الدفاعى : نبيل دونجا * عبدالله السعيد

خط الوسط الهجومى : ناصر ماهر * احمد حمدي * احمد زيزو

خط الهجوم : سامسون اكينيولا

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري المصري

يقع فريق الزمالك في المركز الـ12 فيجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 5 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

علي الجانب الآخر يقع الأهلي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 10 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد.