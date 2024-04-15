تجهيز 37 مركز تجميع لإستقبال حصاد القمح بالدقهلية

استعدت محافظة الدقهلية لاستقبال الموسم الزراعى لتوريد القمح لعام2024 وأعلنت مديريتي الزراعة والتموين الاستعداد وتجهيز 37 مركز تجميع تشمل الصوامع والهناجر والشؤون ومراكز التجميع، لإستقبال حصاد 272000فدان قمح وكذا المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول بسعه تخزنيه٢٨٩الف طن قمح.

واوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان المساحه المنزرعه قمح هذا الموسم ٢٥٢٢٩٢ فدان والمتواقع توريده ٤٠٠ الف طن، واضاف "مختار"ان اسعار التوريد ٢٠٠٠جنيه لاردب القمح درجه ٢٣ونصف و١٩٥٠ جنيه لاردب القمح ٢٣درجه و١٩٠٠جنيه لاردب القمح درجه ٢٢ ونصف ويتم السداد خلال ٤٨ساعه..

هذا وقد تضمنت الإستعدادات تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج، وأشار "مختار" لاهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الاقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها، وقال "مختار" انه في حال خروج اى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد علي عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي واشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لاهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق..

واكد "مختار"علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حينه..

وفي ذات السياق كلف " مختار" المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بضرورة متابعة لجان التموين المستمرة لاعمال التوريد حتي نهاية موسم التوريد لهذا العام 2024 من اجل موسم توريد ناجح..