ضبط 8 أشخاص بينهم 3 مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل برش خرطوش بالساق اليسرى وربة منزل برش خرطوش بالذراع الأيسر وطفل في الخامسة من عمره برش خرطوش بالذقن طرف أول وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "حسن . س . م . ا" 31 سنة عامل مصابًا برش خرطوش بالساق اليسرى ونجل شقيقه الطفل "عمر . م . س . م" 5 سنوات مصابًا برش خرطوش بالذقن و"ربحة . ب . م . ع" 55 سنة ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالذراع الأيسر وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد و"عبد القادر . ح . ع . ح" 42 سنة مزارع.

وطرف ثان كلٍ من "يسري . ح . ح" 28 سنة سائق وشقيقه "حمدي . ح . ح" 22 سنة سائق وأخوالهما "فيصل . ا . ع . ح" 43 سنة مزارع وشقيقه "سعودي . ا . ع . ح" 42 سنة مزارع والطرفان يقيمون بذات الناحية.





عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته نتج عنه إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في منزل مشيد بالطوب الأبيض بسبب تطاير الشرر أثناء قيام مالك المنزل بحرق بعض المخلفات وامتدت النيران إلى أسطح 6 منازل أخرى مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده عقب الدفع بـ5 سيارات إطفاء دون حدوث أية إصابات بشرية .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل مشيد بالطوب الأبيض وغير مسقوف ملك علي . ج . س . د 37 سنة مزراع يقيم بذات الناحية وإمتد لأسطح عدد 6 منازل ملاصقين ملك كل من فاضل . ع . ف . م 19 سنة عامل وعنتر . ا . ر . د 60 سنة عامل وماهر . ا . ا . د 57 سنة مزارع وسيد . خ . ا . ا 21 سنة عامل زراعي وحمدي . ع . ا . م 45 سنة عامل ومحمد . خ . ك . ع 32 سنة مزارع يقيمون بذات الناحية.





وتمكنت قوات الحماية المدنية عقب الدفع بعدد " 5 " سيارة إطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





انحصرت التلفيات في احتراق كمية من البوص بعض المنقولات المنزلية وبسؤال مالك المنزل الأول أفاد بأنه أثناء قيامه بحرق بعض المخلفات بمنزله تطاير بعض الشرر مما أدى لنشوب الحريق وأمتد إلي أسطح المنازل المجاورة ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.





وبسؤال مالكي المنازل المتضررة من الحريق أفادوا بمضمون ما سبق ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .





وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .