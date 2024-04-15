ميزة جديدة في Gmail تخلصك من الرسائل غير المرغوب فيها

يقال إن Google تعمل على تطوير ميزة جديدة "إدارة الاشتراكات" لصندوق بريد Gmail. تم تصميم هذه الميزة لعزل وتنظيم الآلاف من النشرات الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية التي غالبًا ما تتسبب في ازدحام البريد الوارد. من المتوقع أن توفر ميزة Gmail المُشاعة للمستخدمين مزيدًا من التحكم في هذه المشكلة الشائعة عندما يختارون عن طريق الخطأ تلقي التحديثات من إحدى الشركات وينسون إلغاء الاشتراك فيها.

وفقا للتقرير، فإن الميزة لا تزال قيد التطوير. ومع ذلك، كانت هناك علامات أخرى تشير إلى الإصدار الوشيك لهذه الميزة.

أبلغ بعض مستخدمي Reddit عن رؤية إعلان منبثق حول ميزة إدارة الاشتراكات. وفي الوقت نفسه، قادهم المستخدمون الذين حاولوا النقر على زر "جربه الآن" إلى شاشة تحميل لا نهاية لها.



كيف يمكن أن تعمل ميزة Gmail

يدعي التقرير أن خيار إدارة الاشتراكات سيكون متاحًا في الشريط الجانبي لـ Gmail. ستقوم هذه الميزة بتحليل أنماط البريد الإلكتروني للمستخدم لتصنيف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالاشتراك التي يتلقاها بشكل متكرر.

وفقًا للتقرير، سيتم تصنيف السلاسل الموجودة في كود هذا الإصدار من التطبيق، بناءً على من يرسل لك أقل من عشرة رسائل بريد إلكتروني كل ربع سنة، أو ما بين 10 و20، أو أكثر من 20. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التصنيف إلى من السهل على المستخدمين تحديد مرسلي البريد العشوائي المحتملين أو الاشتراكات التي ربما نسوا أمرها.

من المحتمل أيضًا أن يقوم هذا الفلتر بدمج جميع اشتراكات البريد الإلكتروني النشطة للمستخدم في مكان واحد يسهل الوصول إليه. علاوة على ذلك، قد يقدم Gmail زر إلغاء الاشتراك مباشرة مع اسم المرسل وشعاره. سيسمح هذا للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في الاشتراكات غير المرغوب فيها بنقرة واحدة.

أضاف Gmail مؤخرًا زر إلغاء الاشتراك إلى تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة به لجعل إدارة الاشتراك أكثر ملاءمة للمستخدمين. ستكون ميزة إدارة الاشتراك الجديدة بمثابة ترقية للميزة الحالية وتعد بتزويد المستخدمين بطريقة أكثر بساطة لترتيب صناديق البريد الوارد الخاصة بهم.