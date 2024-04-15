عقوبة التأخير عن سداد أقساط شقق سكن لكل المصريين الإعلان التكميلي

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في تلقي الأقساط الربع السنوية من المقبولين بشقق الإسكان الاجتماعي "سكن كل المصريين 3" الإعلان التكميلي، ممن كانوا خارج الأولوية.

موعد سداد الأقساط الربع سنوية لشقق سكن لكل المصريين 3

وبحسب الرسالة، فإن صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري برئاسة المهندسة مي عبدالحميد، يتلقى اعتبارًا من اليوم الاثنين، الأقساط الربع سنوية من المقبولين في الإعلان التكميلي لشقق سكن لكل المصريين 3، وذلك من خلال أي من مكاتب البريد المميكنة.

ويمنح صندوق الإسكان، فترة سماح شهر من هذا التاريخ لسداد الدفعة الأولى، مشددة على أنه في حالة التأخير عن السداد في المواعيد المقررة يتم سداد غرامة، تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير.

شقق سكن لكل المصريين 3

يستهدف الإعلان المواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان "سكن لكل المصريين3"، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في وقت سابق، أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات حجز بلغ أكثر من 61504 مواطنين، وقام 52538 مواطنًا بسداد مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، مشددة على أنه لن يعتد بأي طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده في أقرب مكتب بريد مميكن له، وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عامًا، حيث تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرًا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.

وأضافت مي عبدالحميد، أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، فسيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5 % من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة، أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا فسيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة ٦ آلاف جنيه.

أماكن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").

وحدات تسلم بعد 3 سنوات

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة)، وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة)، وفي (سوهاج - "الكوثر -جهينة - ساقتلة") التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط - "مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).

غرامة التأخير في سداد الأقساط

وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة /قسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، إضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف إدارية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، مع تحميل المخصص له الوحدة المصاريف القضائية والمصرفية الناتجة عن التأخير.

وحال عدم سداد نسبة الـ10% إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهر من تاريخ انتهاء الحجز)، أو عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد المقرر يتسبب ذلك في إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية.