رسميًا.. رفع أسعار 11 منتجا من السجائر

أعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومباني أسعار منتجاتها من السجائر والتبغ المسخن.

شهدت القائمة زيادة في الأسعار11 منتجا، تضمنت بوكس10، كيلوباترا كينج سايز، كيلوباترا سوفت كوين، بلمونت، كليوباترا بوكس ابيض، كيلوباترا سوبر

كان العضو المنتدب لشركة "الشرقية للدخان" قد أشار في تصريحات سابقة في تصريحات سابقة لى أن شركته تدرس باستمرار تسعير منتجاتها حسب متغيرات السوق، خاصة وأنها لم ترفع أسعارها رغم تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية، سمحت لشركات السجائر بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر 12% حيث يُسمح بزيادة الحد الأقصى لأسعار الشريحة الدنيا من السجائر المحلية 3.7 جنيه إلى 34.72 جنيه، والمتوسطة 5.4 جنيه إلى 50.4 جنيه.