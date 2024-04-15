سقوط نصاب سفريات الكويت الوهمية في قبضة شرطة سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج من ضبط سائق بتهمة النصب على شخصين والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت جملتها 50 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 300 ألف جنيه بزعم مقدرته على تسفيرهما لدولة الكويت من أجل العمل بالخارج إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد المبالغ المالية التي استولى عليها.





وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لمركز شرطة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج يتضمن بلاغ "حسام . ا . ا . ع" 39 سنة سائق وآخر ويقيمان دائرة المركز بتضررهم من "ماهر . ع . س . ح"31 سنة سائق ويقيم دائرة المركز، لاستيلاءه منهما على مبالغ مالية بلغت جملتها 50 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 300 ألف جنيه بزعم مقدرته على تسفيرهما لدولة الكويت للعمل بالخارج إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها .



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .



تم التحفظ على المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة طالبة في التاسعة عشرة من عمرها تقيم بناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج لقيت مصرعها بطلق ناري وأصيب والدها يبلغ من العمر 55 سنة تعدى عليهما عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته في ظرف غامضة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وكشف أسبابها .

وكانت وحدة مباحث المركز قد ألقت القبض على المتهم في الواقعة والسلاح المستخدم بإرشاده .





وعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بمقتل فتاة وإصابة والدها عقب تعدي شخص عليهما بسلاح ناري .





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين من مصرع "سها . ع . م . ع" 19 سنة طالبة بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، جرّاء اصابتها بطلق ناري وإصابة والدها المدعو "عمر . م . ع" 55 سنة يقيمان بقرية شطورة دائرة المركز تعدى عليهما عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته .





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تكثيف التحريات لكشف الواقعة وملابساتها وظروفها وصرحت بدفن الجثة .