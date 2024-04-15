أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في السعودية

يسود اليوم الاثنين طقس متقلب ببعض مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول وذلك على أجزاء من (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية).

ولفت المركز في تقرير حول حالة الطقس اليوم والذي نشره عبر موقعه الإلكتروني، أنه من المتوقع في تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك).

فيما أوضح المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-55 كم/ساعة، ويرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 15-4-2024

نرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 35 والصغرى 25.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 32 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 32 والصغرى 20.

درجة الحرارة في جدة العظمى 33 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 31 والصغرى 19.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 27 والصغرى 17.

درجة الحرارة في أبها العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 26 والصغرى 16.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 22 والصغرى 16.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 25 والصغرى 15.

درجة الحرارة في جازان العظمى 34 والصغرى 28.

درجة الحرارة في نجران العظمى 35 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 33 والصغرى 21.

درجة الحرارة في طريف العظمى 24 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 28 والصغرى 16.