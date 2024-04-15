تعرف على موعد مباراة روما ضد مضيفه أودينيزي الجديد في الدوري الإيطالي

تحدد موعد مباراة روما وأودينيزي، اليوم الأحد، في المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد انهيار إيفان نديكا لاعب فريق العاصمة.

ووقع نديكا في أرض الملعب في الدقيقة 72 بسبب معاناته من آلام في الصدر، حينما كانت النتيجة تشير للتعادل 1 / 1، لكنه بقي في حالة يقظة ووعي.

وفور سقوط نديكا هرع المسعفون إلى أرض الملعب ومعهم جهاز إزالة الرجفان، على الرغم من عدم استخدامه.

وكان نديكا واعيا ومتنبهًا بشكل واضح، وقام برفع إبهامه للجمهور للتأكيد على أنه بحالة صحية جيدة، ورغم ذلك، كان زملاؤه ومدربه دانييلي دي روسي قلقين للغاية من استئناف المباراة، لذلك دعا الحكم إلى إيقاف اللعب.

ووفقا للوائح رابطة الدوري الإيطالي، من المقرر أن يتم استئناف المباراة بنفس النتيجة والدقيقة التي توقفت فيها، مع تواجد اللاعبين الذين كانوا في الملعب.

وأوضح نادي روما أن مدافعه إيفان نديكا كان واعيا ،وأنه تم نقله للمستشفى بعد سقوطه على أرض الملعب أمام أودينيزي، مما أدى لإيقاف المباراة رسميا في الدوري الإيطالي.

وأكد روما في بيان "بعد الحالة الطبية الطارئة التي تعرض لها إيفان نديكا على أرض الملعب، تم تعليق المباراة بين أودينيزي وروما. اللاعب واع وتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.. نحن جميعا معك يا إيفان".