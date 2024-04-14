إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية

قام اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بزيارة مفاجئة للوحدة المحلية بأجهور الكبرى رافقة خالد الجزار مدير الشؤون القانونية وسعيد الهيو مسؤل الفترة المسائية، وذلك لمتابعة أعمال فك شدة خشبية لسقف مخالف وعلى الفور تم ايقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية.

كما تابع إزالة مخالفة بناء أول علوي بمنزل سويسي خارج الحيز العمراني قد شرع أحد المواطنين بالبناء.

و تفقد ٣ مواقع لحالات تم إزالتها بمعرفة الوحدة المحلية إزالة كلية والتأكيد على رفع الأنقاض وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية فيما كلف مسؤل الزراعة بالمتابعة المستمرة للحالات التي تم إزالتها وعدم السماح بارتكاب أى مخالفات جديدة جاء ذلك بحضو ايمن حسين رئيس الوحدة المحلية باجهور الكبرى وسليمان حلاوة سكرتير الوحدة.

فيما استمر فى جولتة لمتابعة الحالة العامة بوحدات العمار الكبرى وبلتان.

موسم توريد القمح 2024 محافظة القليوبية..

وفي سياق اخر أعلن محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، رفع حالة الطوارئ والاستعداد لبدء موسم توريد القمح 2024، حيث شدد على المسؤولين بضرورة متابعة التوريد أولا بأول للوصول إلى الكميات المستهدفة، وتذليل أي تحديات أو معوقات، مع استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد.



وأوضح المحافظ، أنه تلقى تقريرا من عيد عبد الله وكيل وزارة التموين حول استعدادات موسم توريد القمح 2024 محافظة القليوبية، والذي تضمن ضوابط تنظيم عمل اللجان الخاصة بتوريدات، حيث جرى التأكيد عل ضرورة الالتزام بالتعاون بين أعضاء اللجان في العمل بالموسم الجديد، وضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين والتعليمات الخاصة بتوريد القمح، واقتراح حلول لمشاكل وعقبات العام الماضي لتلافيها هذا الموسم، وتيسير خطة العمل مع الموردين واللجان.

ووجه المحافظ المسؤولين بالزراعة والتموين بضرورة توفير كل التيسيرات والتسهيلات لجميع المزارعين خلال موسم توريد القمح 2024 في محافظة القليوبية، وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على الأكثر، فضلا عن تسهيل وسائل نقل القمح لهم إذا تطلب الأمر ذلك، لحثهم وتشجعيهم على توريد إنتاجهم من القمح أولا بأول، حيث يعد القمح محصولا استراتيجيا قوميا هاما لمصر ومواطنيها حيث جري تجهيز 11 موقعا تخزينيا بالقليوبية.