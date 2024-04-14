المقاولون يهزم الاتحاد السكندري بركلات الترجيح

فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2003 على فريق نادي الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية بركلات الترجيح، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

و انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفان لكل منهما أحرز أهداف المقاولون مهند محمد وأحمد ناجي، وتألق الحارس سيحا في التصدي لثلاث ضربات جزاء، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2003:

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) و سعد عبد الباقي مدرب و تونسي سيد مدرب حراس المرمى و نادر نشأت مخطط أحمال و سعيد صابر إداري الفريق و أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.