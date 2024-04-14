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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

3 رسائل من "عودة" للاعبي المقاولون قبل مواجهة بيراميدز

بوابة الوفد الإلكترونية

طالب محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لاعبيه بضرورة التحلي بالروح القتالية أمام بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما غدا الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وشدد محمد عودة خلال محاضرته مع لاعبي المقاولون العرب، على أهمية مواجهة بيراميدز القوي والذي يقدم عروضا قوية للغاية ويتصدر جدول مسابقة الدوري الممتاز في موسمها الحالي.

وطالب عودة اللاعبين القتال على المباراة من أجل اقتناص نقاط المباراة الثلاثة لتحسين أوضاع الفريق في جدول ترتيب المسابقة.

وانتظم المقاولون العرب في معسكر مغلق بعد ختام المران من أجل مواجهة بيراميدز.

ويلتقي المقاولون العرب مع بيراميدز على ستاد عثمان أحمد عثمان وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر الغد، بتوقيت القاهرة والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
 

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