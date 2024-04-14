الاصابات تضرب بايرن ميونخ قبل مواجهة الارسنال الحاسمة

عاد شبح الاصابات يطارد فريق بايرن ميونخ الألماني بعدما أعلن توماس توخيل المدير الفني للفريق البافاري ان مشاركة نجم هجوم الفريق ليروي ساني في المواجهة مع المدفعجية محل شك .

وكان بايرن ميونخ قد فقد بالفعل سيرج جنابري الذي تعرض للإصابة في المواجهة الاولى على ملعب الأتحاد ثم كينجسلي كومان الذي تعرض للإصابة بتمزق عضلي أعلن على اثرها نهاية الموسم بالنسبة له واخيرا ليروي ساني الذي اصيب في مباراة الارسنال ايضا وتمت اراحته في مباراة كولون في الدوري الألماني ولم يتم تحديد حجم إصابته حتى الان .

وفي حديث لشبكة سكاي سبورتس ألمانيا قال توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ : للأسف الاصابات تطارد الفريق في توقيت بالغ الصعوبة . الإصابة الأصعب بالنسبة لي هي إصابة كينجسلي كومان لاني اعلم مدى الجهد الذي يبذله والفراغ الذي سيتركه في صفوف الفريق خلال المباريات القادمة.

وأضاف توماس توخيل : اتمنى ان يكون ليروي ساني جاهزا لمباراة الاربعاء المقبل امام الارسنال ولم يتم مشاركته في مباراة كولون مثله مثل الحارس مانويل نوير لأننا لا نريد اي مجازفة. في هذه المرحلة من الموسم نريد أن يكون فريقنا متكاملا في المباريات الحاسمة ولدينا الروح القتالية الازمة لتحقيق الفوز.

اما كريستيان فروند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ فقد أعرب عن ثقته بتواجد مانويل نوير و ليروي ساني امام الارسنال مؤكدا انهم سيكونوا دعامة كبيرة للفريق في المواجهة الحاسمة.