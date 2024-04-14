غدا .. أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الإثنين، أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع.

وكان المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة 15 أبريل لنظر أولي جلسات محاكمة المتهم محمود هاشم 34 سنة سائق بشركة أوبر، فى واقعة "حبيبة الشماع "، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عاطف رزق.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.



وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.



و كشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

وشهد الممثل القانوني لشركة "أوبر تكنولوجيز إيجبت" عثمان إبراهيم عثمان موافي؛ بأن المتهم عميل للشركة (سابق) وقد تلقت الشركة العديد من الشكاوى ضده، وتم غلق حسابه على تطبيق الشركة أكثر من مرة نتاج ذلك، وتم تقديم شكاوى عديدة ضده عبر تطبيق "أوبر" وهي شكاوى عدة تتم في مجملها عن سوء سلوكه وحدة أسلوبه مع رواد التطبيق، كما تبين وجود شكوى مسجلة من إحدى العميلات تشير إلى إتيانه أفعالا تنطوي على التحرش بها جسديا حال استقلالها السيارة برفقته.