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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

50% شرط للنجاح في المشروعات البحثية لصفوف النقل 2024

طلاب المدارس
طلاب المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسبة 50 في المائة كشرط للنجاح في المشروعات البحثية المقررة على صفوف النقل.

 

ومن المقرر أن يسلم طلاب صفوف النقل بالمدارس المشروعات البحثية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط للنجاح في المشروعات البحثية حصول الطالب على 50 في المئة على الأقل من الدرجة على أن تحتسب درجات المشروعات البحثية ضمن المجموع الكلي. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأنه في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.
 

ووجهت وزارة التربية والتعليم بتقسيم طلاب الفصل الواحد الى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

ضوابط تنفيذ المشروعات البحثية

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط تنفيذ المشروعات البحثية المطلوبة من جميع صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

١. يتم اختيار أحد الموضوعات بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل مناقشة المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطلاب.

٢. يتم تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 لعمل المشروعات البحثية، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

٣. يقوم المعلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب في المشروعات البحثية والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.

٤. تتقدم كل مجموعة بمشروعين في المشروعات البحثية طوال العام الدراسي، يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

٥. يشترط للنجاح في المشروعات البحثية حصول الطالب على 50 في المائة على الأقل من الدرجة على أن تحتسب درجات المشروعات البحثية ضمن المجموع الكلي، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

٦. يتم إعداد كشف بأفضل 10 أبحاث  لكل صف دراسي، وإثابة المجموعات المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى بها لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى.
 

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