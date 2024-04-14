الكويت وتركيا ترسلان سفينة مساعدات جديدة الى غزة

أعلنت هيئة الإغاثة التركية، اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024 ، انطلاق سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من ميناء مرسين أعدتها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" والجمعية الكويتية للإغاثة.

وبحسب بيان هيئة الإغاثة التركية، ستتوجه السفينة إلى ميناء مدينة العريش محملة بـ 907 أطنان و502 كيلو جرام من المساعدات الإنسانية.



وتحوي السفينة مأكولات جاهزة وطحين ومواد غذائية وخيم وفرش ووسائد وملاءات ومناشف وبطانيات ومستلزمات نظافة شخصية وحفاضات للأطفال ومستلزمات للنساء ومواد نظافة وتعقيم.

وسيتم تسليم المساعدات لطواقم الهلال الأحمر التركي في ميناء العريش، من أجل إيصالها إلى سكان غزة.



وفي وقت سابق، أرسلت منظمات تركية غير حكومية ثالث سفينة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، انطلقت من مرفأ مرسين جنوب تركيا قاصدة ميناء العريش المصري.

حملت السفينة 1510 أطنان من المساعدات تشمل 6 سيارات إسعاف، وأجهزة لتنقية المياه، وطرودا غذائية، ومنظفات، ومياه الشرب، والخيام والبطانيات، وحفاضات الأطفال، وأدوية ومستلزمات طبية.

والمساعدات مقدمة من منظمات تركية غير حكومية، وحملتها السفينة "NINA M".



وقال نائب رئيس الهلال الأحمر التركي يوسف رمضان سايغلي، إن غزة تشهد مأساة إنسانية.



كما أشار إلى أن الهلال الأحمر التركي بادر إلى مساعدة سكان غزة منذ اليوم الأول للحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وتابع: "سفينة المساعدات الثالثة انطلقت من ميناء مرسين التركي، ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء العريش المصري بعد 30 ساعة".



وأعرب عن شكره العميق للشعب التركي على تبرعاته التي ساهمت في تسيير المساعدات.

وسبق لتركيا وأرسلت سفينتي مساعدات إلى قطاع غزة، وشحنات إنسانية حملتها طائرات عسكرية بالتعاون مع السلطات المصرية، نقلت في إيابها مرضى وجرحى فلسطينيين للعلاج في تركيا.