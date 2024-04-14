البنوك تشارك فى فعاليات اليوم العربى للشمول المالى خلال شهر إبريل

تحت مظلة البنك المركزى المصري

تشارك البنوك فى الدول العربية فى احتفالية اليوم العربى للشمول المالى والذى يستهدف إتاحة الخدمات والمنتجات المالية لكافة شرائح المجتمع (أفرادا أو مؤسسات).

وكان مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أعلنوا فى شهر سبتمبر 2015 أن شهر إبريل من كل عام هو شهر فاعليات الاحتفال باليوم العربى للشمول المالي.

ويجتمع المجلس كل 27 إبريل من كل عام لمتابعة ما حدث من إنجازات فيما يتعلق بالشمول المالى.

ويعرف الشمول المالى بأنه إتاحة مختلف المنتجات والخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، بغض النظر عن دخلهم أو وضعهم الاجتماعى من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق العملاء سواء كان العملاء أفرادا أو مؤسسات ويوجد 7 فعاليات للشمول المالى سنويا.

أرقام البنك المركزي

ويشير أحد أرقام البنك المركزى المصرى حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالى لعام 2023 إلى تقدم معدلات الشمول المالى فى مصر، حيث بلغ عدد المواطنين (فى الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء فى البنوك أو البريد المصرى ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع- نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالى 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% فى نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % فى ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.

ويعد معدل نمو الشمول المالى فى مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات فى أى وقت ومن أى مكان، بما يساهم فى تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.

وعلى صعيد الشمول المالى للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة فى ديسمبر2023 من إجمالى 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالى إلى 62.7%.

كما ارتفعت نسب الشمول المالى للشباب -فى الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة- والبالغ إجمالى عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وقال البنك المركزى المصرى إن التعاون المثمر مع كافة الوزارات والهيئات على مستوى الدولة ساهم فى تحقيق تلك الطفرة فى نسبة الشمول المالى من خلال المشاركة الفعالة فى العديد من المبادرات والفعاليات المشتركة التى تستهدف شرائح العملاء المختلفة.

بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزى المصرى فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد فى العديد من القري، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية.

وعلى صعيد تهيئة وخلق بيئة مناسبة لتشجيع التعامل مع القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزى العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» بموجب بطاقة الرقم القومى فقط، وكذلك فتح «حساب شمول مالى للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومى فقط.

وساهمت فعاليات الشمول المالى التى أقرها البنك المركزى ويبلغ عددها 6 فعاليات -تُنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية- فى الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالى للمواطنين.

وتساهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالى التى يصدرها البنك المركزى فى متابعة تطور ومعدلات الشمول المالي، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا فى إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

فعاليات الشمول المالي

وتقوم البنوك المصرية بالمشاركة فى فعاليات الشمول المالى التى تحدث خلال العام، وهناك ما يقرب من 6 فعاليات خلال السنة يتم تقديم مزايا وخدمات للعملاء وتواجد البنوك فى أماكن التجمعات من أجل الوصول لكافة فئات المجتمع وهذه الفعاليات هي:

اليوم العالمى للمرأة من 8 مارس إلى 31 مارس واليوم العربى للشمول المالى من 1 إلى 30 إبريل واليوم العالمى للشباب من 1 إلى 15 أغسطس وعيد الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر واليوم العالمى للادخار من 15 إلى 31 أكتوبر واليوم العالمى لذوى الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر.

ويقوم القطاع المصرفى وغير المصرفى بتقديم عروض ومزايا للاحتفال باليوم العربى للشمول المالى من خلال تقديم منتجات وخدمات للعملاء الجدد، والتى منها: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وتستمر العروض والمزايا خلال شهر أبريل، حيث تنتهى مع نهاية شهر إبريل من كل عام

وتتيح البنوك فتح الحسابات (توفير أو جارى) دون مصاريف فتح الحساب، ودون الحد الأدنى، حيث تشترط البنوك عند فتح الحساب حد أدنى لا يقل عنه الحساب، وفى حالة انخفاض الرصيد بالحساب عن الحد الأدنى يغرم العميل مبالغ مالية شهرية من 10 جنيهات وفى بعض البنوك 100 جم.

فتح الحسابات مجاني

وتقوم البنوك مثل: مصر والقاهرة والبنك التجارى الدولى وبنك فيصل الإسلامى والتعمير والإسكان وقناة السويس والزراعى المصري، QNB الأهلى وغيرها من البنوك العاملة فى السوق المصرى بإتاحة فتح الحسابات دون مصاريف الفتح، ودون حد أدني، وتسهيل فتح الحسابات، ومزايا على الباقات المتاحة مثل باقات الشباب وأصحاب المعاشات، والأنشطة الاقتصادية، كما تتيح البنوك إصدار بطاقة الخصم دون مصاريف إصدار وكذلك الخدمات الالكترونية مثل: الموبايل البنكى والانترنت البنكى والمحفظة الالكترونى مجانى بالإضافة إلى تيسر فتح الحسابات للشباب من سن 16 سنة والاعفاء من مصاريف فتح الحساب، ومن مصاريف اصدار البطاقات الخصم وتقدم تسهيلات لأصحاب الأنشطة الاقتصادية لفتح حسابات دون مصاريف الفتح ومصاريف اصدار البطاقة

بنك مصر

ويقوم بنك مصر بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة «اليوم العربى للشمول المالى «تحت رعاية البنك المركزى المصري».

قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر إن مشاركة البنك تأتى إيمانًا منه بأهمية تحقيق الشمول المالى والذى يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التى تلبى احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

وأوضح أنه يحرص على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التى تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر فى المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات التى تمتد خلال الفترة من 1 إلى 30 ابريل 2024.

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة «اليوم العربى للشمول المالى»، ومنها على سبيل المثال فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار، كما يمكن فتح حسابات» المنجز» الجارى والتوفير لدعم الشمول المالى والأنشطة الاقتصادية مع الاعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب وكذا الحد الأدنى لفتح الحساب، واعفاء بطاقة ميزة للخصم الفورى المرتبطة بحسابات « المنجز» من مصاريف الإصدار، وعند الاشتراك فى محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

إصدار البطاقات

ويقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها اصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS ضمن برنامج الشباب للعملاء الأقل من 16 سنة، وإصدار بطاقة BM مجانًا من سن 16 عامًا إلى 21 عامًا، وفتح الحسابات مجانًا دون اشتراط موافقة ولى الأمر، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عامًا إلى 35 عامًا مع إصدار بطاقة الخصم الفورى GO card مجانًا، وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذى يقدم العديد من المزايا لعملائه، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية فى حالة الحصول على قرض شخصى / مرابحة بالوكالة من البنك، إلى جانب تواجد موظفى البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات فى كافة المحافظات، مثل الجامعات – المدارس – النوادى الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية، للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

ويحرص بنك مصر دائما على المشاركة فى كافة المبادرات والحملات التى يطلقها البنك المركزى المصرى وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، ما يساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى ورفع مستوى معيشة الأفراد.

كلام الصورة: محمد الاتربى – البنك المركزى المصري– صورة مركبة من بنوك مصر والقاهرة والزراعى والتعمير والإسكان وقناة السويس وفيصل الإسلامى والبنك التجارى وqnb الأهلي