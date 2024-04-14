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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات يد الأهلي يختتمن استعداداتهن لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

أختتم الفريق الأول لـ«سيدات يد الأهلي» تدريباته استعدادًا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي التي تقام غدًا الإثنين بالمركب الأوليمبي بمدينة وهران.

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واشتمل المران على عديد من التدريبات الفنية والخططية تحت إشراف محمد عادل المدير الفني للفريق، وانتهت التدريبات بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبات. 

ويلتقي «سيدات يد الأهلي» مع نادي بترو أتلتيكو غدًا في الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر «الخامسة بتوقيت القاهرة» في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي - آية الله الحسيني - كنزي حاتم - آلاء صابر.

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