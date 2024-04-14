عمر كمال يثير غضب جماهير الاتحاد السكندرى لهذا السبب

آثار المطرب الشعبى عمر كمال غضب جماهير وعشاق نادى الاتحاد السكندرى عقب حفله الذى أقامه ليلة العيد بنادى سموحة بالاسكندرية

كان نادى سموحة قد أقام حفل غنائى شعبى يوم الثلاثاء الماضى " وقفة " عيد الفطر المبارك وقام بإحيائه كل من المطربين الشعبيين أحمدشيبة وعمر كمال ولكن الاخير خلال الحفل قال “ مفيش غير نادى سموحة بإسكندرية " مما أعتبره جماهير وعشاق الاخضر تجاهل وتطاول بحق زعيم الثغر

وأبدى جماهير الاتحاد عبر صفحات التواصل الاجتماعى المنسوبة لهم تفهمهم لاعضاء النادى المحترمين الذين لهم الحق فى الاحتفال فى الوقت الذى رفضوا فيه نبرة حديث عمر كمال والذى كان " يحلى لقمة عيشه " على حد وصفهم

وكان زعيم مشجعى نادى الاتحاد السكندرى " عادل شكل" قد تبنى حملة للهجوم على عمر كمال ببث فيديوهات لايف تنتقد حديثه وذلك بصفحته الشخصية

يذكر أن نادى الاتحاد السكندرى هو أكبر نادى شعبى بالاسكندرية ويحمل أسم المحافظة وقد أقامت السيدة أم كلثوم كوكب الشرق حفل من أجله وقامت بزيارته فى الشاطبى