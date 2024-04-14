ليفركوزن يكسر هيمنة بايرن ميونخ ويحطم رقمه التاريخي

نجح ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو في التتويج بمسابقة الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه بعد انتصاره على فيردر بريمن بخماسية نظيفة في الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة البوندسليجا.



وتوج ليفر كوزن بلقب الدوري الألماني قبل نهايته بـ 5 جولات في موسم مميز قدمه الفريق تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو الذي حصد أولى بطولاته في مسيرته كمدرب بعد اعتزاله كرة القدم.



وكان أكبر نجاح لـ ليفركوزن في مسابقة الدوري الألماني التواجد في مركز الوصافة في خمس مناسبات أخرها موسم 2010-2011، قبل أن تبتسم الأقدار للفريق ويحصد لقب الدوري ليكسر هيمنة بايرن ميونخ التي أمتدت إلى 11 عام.



5 مرات وصافة

حصد ليفر كوزن مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري الألماني 5 مرات، كانت في مواسم 1996/1997، و1998/1999، و1999/2000، و2001/2000، 2010/2011، ليكون أكثر الأندية حصدا لهذا المركز في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.



إنجاز تاريخي



وكسر باير ليفركوزن رقم بايرن ميونخ في التتويج بلقب الدوري الألماني بأكبر عدد من اللاهزيمة بعد الوصول إلى 29 مباراة بلا خسارة (25 فوز و4 تعادلات) ، وفض الشراكة مع الفريق البافاري (28 مباراة) الذي حقق ذلك الإنجاز في موسم 2013-2014.

