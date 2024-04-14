باير ليفركوزن يتوج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

توج باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني بعد اكتساحه فيردر بريمن بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

سجل فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 25 عبر ركلة جزاء ليتقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني سجل جرانيت تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة 60 قبل أن يدك فلوريان فيرتز شباك بريمن بثلاث أهداف آخرى في الدقائق 68، و83 و90.





كسر هيمنة بايرن ميونخ وتحطيم رقمه

توج ليفر كوزن رسميا بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه بعد 29 مباراة فقط، ليكسر هيمنة بايرن ميونخ التي دامت 11 عاما على عرش البوندسليجا بالإضافة بوصوله إلى 29 مباراة فض شراكته مع الفريق البافاري في عدد المباريات في الدوري دون هزيمة.



رفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الدوري الألماني خلفه بايرن ميونخ بفارق 16 نقطة ونفس الأمر لـ شتوتجارت، بينما يملك فيردر بريمن 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

