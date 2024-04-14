الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق النسخة الأولى من مهرجانها الثقافي السنوي

تطلق الجامعة الأمريكية بالقاهرة النسخة الأولي من مهرجانها الثقافي السنوي إيه يو سي تحرير كلتشر فست ((AUC Tahrir2024 CultureFest بحرمها في التحرير في الفترة من الأربعاء 17 إبريل إلى الإثنين 22 إبريل 2024.

تركز النسخة الأولى لمهرجان الجامعة الأمريكية الثقافي- والتي تستمر لمدة أسبوع -على مدينة القاهرة: تاريخها الغني وسكانها المتنوعون وثقافتها الديناميكية.

وتشمل الأنشطة مجموعة واسعة من الفعاليات والبرامج الجذابة منها بازار للكتب ومعارض فنية وثقافية وحلقات نقاش وورش عمل ومسرحيات وقراءة شعر ومحاضرات عامة وحفلات موسيقية وجولات تعريفية لمعالم منطقة وسط البلد.

ويشمل المهرجان فعاليات من تنظيم طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

فوز الجامعة الأمريكية بالقاهرة بجائزة عالمية لأفضل فكرة إبداعية



وفاز فريق يضم 27 طالبا وطالبة من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بجائزة أفضل فكرة إبداعية في هاكاثون القلب الدولي وهي المسابقة الأولى من نوعها لتصميم نموذج قلب اصطناعي كامل.

وعقدت المسابقة في دالاس، تكساس بتنفيذ وإشراف الجمعية الدولية لدعم الدورة الدموية الميكانيكية واستقطبت فرقًا طلابية من جميع أنحاء العالم بهدف توسيع آفاق الابتكار في مجال القلب والأوعية الدموية.

و فاز فريق "بريبسن" من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهذه الجائزة المرموقة لاتباعهم نهجاً رائداً في تصميم نموذج القلب الاصطناعي.

جدير بالذكر أن "بريبسن" هو الفريق المصري والعربي والأفريقي الوحيد الذي شارك في المسابقة حيث تنافس مع تسع فرق أخرى من مختلف دول العالم. يهدف نموذج القلب الذي قدمه الفريق لإحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية بالقلب من خلال توفير حل فعال ومستدام لمرضى قصور القلب.



نموذج القلب الذي طوره الفريق يعتمد على تصميم خاص لكل مريض من خلال صور الأشعة المقطعية ليتناسب مع حجم قلب المريض وليعمل بدقة وفق احتياجه. يشمل النموذج المُطَوَر تكنولوجية العضلات الاصطناعية، لتحاكي أداء الأنسجة القلبية، وتضخ الدم بشكل أكثر طبيعية، وهي ميزة لا تملكها معظم مضخات الدم الاصطناعية المتوفرة اليوم.

وتشمل المضخة شاحناً للطاقة لاسلكي مما يساعد في القضاء على العدوى الناتجة من أنابيب توصيل الشواحن التقليدية التي تؤدي إلى زيادة معدل وفيات مرضى قصور القلب.



