أزمة مرورية بسبب حفل هيثم نبيل بنادي أكتوبر

أحيا المطرب والملحن هيثم نبيل حفلا ضخما بنادي أكتوبر، وبحضور جماهيري تجاوز عشرة آلاف متفرج مما تسبب في إزدحام مروري في منطقة النادي بمدينة ٦ اكتوبر، وانتهى الحفل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعدما استمر لساعات من مساء الجمعة ثالث أيام العيد.

هيثم نبيل

هيثم نبيل

وغنى هيثم خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته، وسط تفاعل جماهيري كبير، ومن أبرز الأغاني التي غناها، أحلي كلام، و يا فراق، و أنا لوحدي، و كان كلامي، و مش فارقلي وغيرها من أغانيه.

آخر أعمال هيثم نبيل

الجدير بالذكر أن هيثم نبيل طرح مؤخرا مجموعة من أغاني ألبومه الجديد "زي زمان" بالتعاون مع روتانا، ولاقت الأغاني نجاح كبير، وكانت آخر أغنية طرحها في ثاني أيام العيد أغنية "مش فارقلي"، كما قدم مجموعة من الأغاني و الموسيقى التصويرية المميزة خلال موسم دراما رمضان ٢٠٢٤ ومنها مسلسل "نعمه الافوكاتو" لمي عمر و مسلسل "رحيل" لياسمين صبري.