بالأسماء.. إصابة 17 طالبا في حادث إنقلاب بالمنيا

شهد محور سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، حادث مروع، إثر إصابة 17 طالبا في إنقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور سمالوط ، مقيمين بمركز مطاي ، نتيجة السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من مساعده المشرف علي مركز شرطة سمالوط اللواء احمد الحيني، يفيد بوقوع حادث مروري فجر اليوم، في تمام الساعة 6 صباحا، اعلى محور سمالوط، تابع لمركز غرب، ووجود مصابين بالطريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، بقيادة العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة غرب، والمقدم عبد الرحمن غزاوى رئيس مباحث المركز، ومعاونيه الرائدان محمد ابو ضيف ومحمد ابو العزائم، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث .

وبالمعاينة المبدئية وبالفحص ، تبين إصابة 17 طالبا بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم ، وتم نقلهم لمستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج ، وضمت قائمة المصابين في الحادث ، كل من ، رضا خلف 17 سنه ، رشا سلامه 18 سنه ، فاطمة عرفات 25 سنه ، محمد احمد 15 سنه ، نادية سلامه محمد 20 سنه ، كريم صلاح 17 سنه ،ـ احمد شعبان 15 سنه ، فارس عمر 15 سنه ، محمد سيد 19 سنه ، يوسف محمد 17 سنه ، بطه عبد البديع 45 سنه ، عصام احمد 14 سنه ، محمد حسين 13 سنه ، يوسف محمد 14 سنه ، كريم عاشور 15 سنه ، جمال عاشور 13 سنه ، عبد الرحمن رمضان 17 سنه ، وجميعهما من مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، وتم إخلاء الطريق العام وتسيير حركة المرور .

واكد مصدر طبي بالمستشفى، ان جميعهما تم تلقيهم العلاج اللازم والاسعافات الأولية وتم خروجهما ما عدا اخر تم تحويله لمستشفى المنيا الجامعي ، وكانت السيارة قد فرت هاربا ولم يستدل علي بياناتها ، وتحرر عن الوقاعة المحضر اللازم ، وتم العرض علي النيابة العامة للتصرف.