ماذا يحدث للجسم عند أكل الأفوكادو يوميًا؟

تحتدم الحديث حول فوائد الأفوكادو في تعزيز صحة الإنسان والوقاية من الأمراض، وفقًا لتقرير نشره موقع "Food-tv"، حيث أظهرت دراسة أجراها قسم علوم التغذية بولاية بنسلفانيا أن تناول حبة أفوكادو يوميًا يمكن أن يعزز جودة النظام الغذائي للفرد بشكل عام.

فوائد الأفوكادو

وتعنى جودة النظام الغذائي بتناول مجموعة متنوعة ومتوازنة من الأطعمة التي توفر العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على الصحة والنشاط.

شملت الدراسة 1008 مشاركين تم تقسيمهم إلى مجموعتين وتم متابعتهم لمدة 26 أسبوعًا. وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في صحة المشاركين الذين تناولوا حبة أفوكادو يوميًا، حيث يُعتبر الأفوكادو مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الصحية.

وفسر الباحثون أن تحسن جودة النظام الغذائي للمشاركين كان ناجمًا عن استبدالهم الأفوكادو ببعض الأطعمة غير الصحية في نظامهم الغذائي، مما أدى إلى تقليل استهلاك الحبوب المكررة والصوديوم.

وبالإضافة إلى ذلك، ساهم تناول الأفوكادو يوميًا في زيادة استهلاك المشاركين للخضروات وتقليل استهلاك الأطعمة غير الصحية.

أطعمة ممنوع تناولها أثناء فترة انقطاع الطمث حفاظًا على الصحة

من ناحية أخرى، في فترة انقطاع الطمث، تشهد النساء تغيرات هرمونية وجسدية تؤثر على حياتهن اليومية، حيث يعاني العديد منهن من الهبات الساخنة، وهي ظاهرة تؤثر على نحو 85٪ منهن، وفقًا لـ onlymyhealth.

تتمثل الهبات الساخنة في تدفق مفاجئ للحرارة والدفء في الجسم، وتصاحبها التعرق وزيادة سرعة ضربات القلب واحمرار البشرة. ومن بين الأطعمة التي يُفضل تجنبها في هذه الفترة هي الأطعمة الحارة، حيث إن مادة الكابسيسين في الفلفل الحار قد تزيد من حدة الهبات الساخنة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقليل تناول الكافيين، حيث إن كميات زائدة منه يمكن أن تزيد من تكرار الهبات الساخنة. وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة المصنعة والحلويات السكرية والدهون الزائدة يمكن أن تزيد من شدة وتكرار الهبات الساخنة.

نصائح يجب اتباعها في فترة انقطاع الطمث

من الجانب الآخر، فإن البحوث الحديثة تشير إلى أن تبني نظام غذائي متوازن وصحي يشمل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون قد يكون مفيدًا في التحكم في الهبات الساخنة.