امر قاضي المعارضات بالشروق، بتجديد حبس (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1,600 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون) وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة المخدرات في الشروق

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (كمية لمخدر الشادو – كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من الأكياس المعدة للتعبئة – ميزان حساس – سلاح أبيض).

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - كمية لمخدر البودر – 3 ميزان حساس).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر الإستروكس - كمية لمخدر الهيروين).

حبس عاطلين بحوزتهم مخدرات بالقاهرة

كما أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس شخصين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي وفرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس، قبل ترويجها على العملاء في منطقة السلام بالقاهرة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى- فرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس.

عقب تقنين الإجراءات القانونية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قطار ينهي حياة شاب في الشرقية

وفي واقعة اخري ، لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، أسفل عجلات قطار أمام قرية الأباظية التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية،وجري نقله إلى مستشفى أبوكبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أبوكبير، بوقوع حادث اصطدام قطار بشاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد،أمام عزبة الأباظية التابعة لدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة،وبالفحص تبين أن الشاب المتوفي يدعي «محمد ممدوح عبدالرحمن» 18 عامًا، ومقيم قرية كفر الباز التابعة لمركز أبوكبير، والذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبوكبير المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.