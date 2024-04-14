عالماشي .. حصيلة إيرادات فيلم علي ربيع منذ طرحه فى السينمات بوقفة عيد الفطر

نجح فيلم عالماشي بطولة النجم على ربيع فى تحقيق إيرادات بلغت 7 ملايين و546 ألفًا و247 جنيهًا وذلك منذ طرحه في السينما في وقفة العيد.

فيلم عالماشي بطولة على ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

آخر أعمال الفنان علي ربيع

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

قصة الفيلم

وتدور احداث الفيلم، حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

وكان قال الفنان علي ربيع فى تصريحات صحفية له انه سعيد بطرح فيلمه الجديد "ع الماشي" فى عيد الفطر المبارك.

وأضاف: قصة الفيلم ممتعة للغاية فهي تدور في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ أحداثه مع شاب يدعى هادي والذي يجسد شخصيته، ويواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.

وتابع أن الجمهور سوف يرى كوميديا جديدة لم يقدمها من قبل من خلال الفيلم، والذي ستجعله من أهم أفلام عيد الفطر المبارك.

وأشار إن التحضيرات للفيلم استغرقت سنة بالكامل، والدور صعب لإنه يعتمد على الحركة طوال الوقت فكانوا يصورون حوالي ١٤ ساعة في اليوم وأكثر.

واختتم علي ربيع حديثه قائلًا: الشخصية صعبة ولها تحولات كثيرة كما أن التصوير كان مرهق للغاية ولكن الكواليس كوميدية.