حبس عاطلين بحوزتهم مخدرات في القاهرة

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس شخصين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي وفرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس، قبل ترويجها على العملاء في منطقة السلام بالقاهرة.

حبس عاطلين بحوزتهم مخدرات بالقاهرة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى- فرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس.

عقب تقنين الإجراءات القانونية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قطار ينهي حياة شاب في الشرقية

وفي واقعة اخري ، لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، أسفل عجلات قطار أمام قرية الأباظية التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية،وجري نقله إلى مستشفى أبوكبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أبوكبير، بوقوع حادث اصطدام قطار بشاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد،أمام عزبة الأباظية التابعة لدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة،وبالفحص تبين أن الشاب المتوفي يدعي «محمد ممدوح عبدالرحمن» 18 عامًا، ومقيم قرية كفر الباز التابعة لمركز أبوكبير، والذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبوكبير المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 17 طالبا في انقلاب سيارة نصف نقل أعلى محور سمالوط بالمنيا

كما تعرض 17 طالبا للاصابة ، إثر انقلاب سيارة نصف نقل أعلى محور سمالوط بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة العمليات بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 17 طالبا بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.