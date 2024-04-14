التحفظ علي السفينة الغاز الجانحة بشرم الشيخ

تحفظت السلطات المعنية بجنوب سيناء بالتحفظ علي سفينة الغاز الجانحة بخليج نصراني بعد نجاح ابحارها من الشوط نحو ميناء شرم الشيخ البحري،وقد بدات نيابة شرم الشيخ التحقيق في جنوح السفينة علي الشعاب المرجانية وتدمير اجزاء منها .

وقال مصدر في محميات جنوب سيناء إنه سوف يتم حصر التلفيات في الشعاب المرجانيه وتقدير الغرامة اللازمة علي السفينة طبقا للقانون الدولي والذي يصل لعشرات الملايين بالدولار طبقا للقانون، وكانت السفينة التابعة لدولة ليبيريا تحمل غاز وتم تفريغ حمولتها في ميناء العقبة الاردني و عائدة لروسيا بعد تفريغ الحمولة .

وكان تفقد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، حادث جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة والذي تزامن مع فترة العيد، وذلك بناءً على البلاغ الوارد من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عن وجود شحط لمركب غاز على شعب "راس نصراني" مدخل خليج العقبة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري (مركز السلام) بشرم الشيخ.

وتابع "أبو سنة"، الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، ووجه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبًا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.