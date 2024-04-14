إيبيريتشي رجل مباراة ليفربول وكريستال بالاس

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أفضل لاعب خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس، ضمن منافسات البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024.

وكان ليفربول قد تلقى خسارة من نظره كريستال بالاس بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر المسابقة الإنجليزية.

وحصل لاعب فريق كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي على لقب رجل مباراة اليوم ضد ليفربول، وفقًا لتصويت الجماهير.

ونجح إيزي في تسجيل هدف الفوز لصالح فريق كريستال بالاس أمام ليفربول في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول.

ومنحت الجماهير اللاعب الإنجليزي أعلى نسبة تصويت والتي بلغت 47.5% ، يأتي من بعده زميله اللاعب دين هندرسون حارس المرمى بنسبة 14.7%.

بينما لم يتواجد اللاعب المصري محمد صلاح ضمن العشرة لاعبين الذين حصلوا على أعلى نسبة بين الفريقين بسبب عدم تقديمه المستويات المعتاد عليها.