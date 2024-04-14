رغم تراجع اسعار الدقيق.. ثبات ثمن رغيف الخبز الحر بقنا

حالة من الثبات تشهدها اسعار الخبز الحر لدى الأفران السياحية بمحافظة قنا، بعد موجة الارتفاعات التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم عودة انخفاض بعض السلع، ومن ضمنها اسعار الدقيق خلال الأيام الماضية بجانب العديد من السلع، إلى أن اسعار رغيف الخبز لا زالت تحافظ على ثباتها، وهو ما اثار حفيظة المواطنين من عدم انخفاض اسعار العيش إلى الآن، محملين الجهات المعنية المسؤولية .

يقول عبدالله محمد، يعمل بمخبز لإنتاج العيش السياحى، أكد ثبات اسعار الخبز الحر حتى الآن بواقع جنية وربع لرغيف الواحد، وزن ٩٥ جرام، مضيفاً ان كل شى زاد بداية من الإيجارات مرورا بالكهرباء وأسطوانات الغاز والعماله وغيرها من مستلزمات الإنتاج .

وذكر رجب احمد، ان الايام الماضية شهدت ارتفاعا فى اسعار طن الدقيق قبل أن يتم تحديد سعر الصرف وعودة انخفاض السلع خلال الأيام الماضية، مضيفاً ان المخابز كانت تعمل بالخسارة على حد قوله، موضحاً أن شيكارة الدقيق وزن ٥٠ كيلو وصلت إلى ١٢٠٠ جنية تنتج ما يقرب من ١٠٠٠ رغيف خبز وزن ٩٥ جرام، يتم بيعه بسعر ١٢٥ قرش لرغيف الواحد بالاضافة للمصناعية وباقى تكاليف الإنتاج، وهو ما سبب حالة من عدم الارتياح لدى أصحاب المخابز نتيجة لقلة هامش الربح على حد وصفه .

فيما طالب شعبان السيد موظف، الجهات المعنية بضرورة إجبار المخابز وكافة التجار والمحال والسلاسل التجارية، بتخفيض الأسعار تماشيًا مع انخفاضها بشكل عام، مضيفاً إلى ضرورة احكام الرقابة على الأسواق وعدم تركها لاهواء التجار وأصحاب المخابز.

وذكر فارس عبد الواحد، إلى أن غالبية السلع والمنتجات التى شهدت تراجعا فى أسعارها خلال الأيام الماضية لم يشعر بها المواطن حتى الآن، بسبب جشع بعض التجار من ناحية وغياب الرقابة الحكومية عليهم من ناحية أخرى .

وعلى صعيدا متصل، أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشكلة الخبز السياحي في السوق المصري يأتي بسبب عدم الالتزام بوزن معين ومحدد لرغيف العيش، مشددًا على أن خفض سعر الدقيق سيكون لها تأثير كبير على سعر رغيف الخبز السياحي.

وأوضح “غراب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن تخفيض سعر طن الدقيق 2000 جنيه اليوم، سيكون له تأثير كبير على تراجع سعر رغيف الخبز السياحي في المخابز خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك تواصل بشكل مباشر ودوري مع جميع المخابز الموجودة في مصر، والتي يصل عددها إلى أكثر من 30 ألف مخبز.

وشدد على أن سعر الرغيف السياحي سينخفض بنحو 25% بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.