تعرض 17 طالبا للاصابة إثر انقلاب سيارة نصف نقل أعلى محور سمالوط بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة 17 طالبا في انقلاب سيارة نصف نقل أعلى محور سمالوط بالمنيا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة العمليات بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق.

إصابة 17 طالبا في انقلاب سيارة نصف نقل أعلى محور سمالوط بالمنيا

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 17 طالبا بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سيدة تطعن زوجها خلال مشاجرة بينهم في أوسيم

وفي واقعة اخري ، اقدمت ربة منزل على طعن زوجها بسلاح أبيض فأصابته بطعنة نافذة بالصدر خلال مشاجرة بينهما جرت اليوم الأحد ، ليسقط الزوج مغشيا عليه وسط بركة من الدماء، بمنطقة أوسيم بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بوجود مصابا إثر طعنه بسلاح أبيض على يد زوجته في منطقة المشابك ببشتيل مركز أوسيم.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وجاري فحصه، وسؤال شهود الواقعة، وتعذر سؤال المجني عليه لسوء حالته الصحية ونقله إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياته.

قتلَ عاملا وأصيب طليقته وطفل .. ضبط المتهم في واقعة نادي المعلمين بكفر الدوار

كما تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة من ضبط «محمد .أ» المتهم في واقعة رؤية الأبناء بنادي المعلمين في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والذى تسبب في وفاة أحد الأشخاص وإصابة طليقته وأحد الأطفال، لدي محاولته خطف ابنته من أمها الحاضنة، أثناء تنفيذ حكم الرؤية.

وفي وقت سابق شهدت مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة واقعة مؤسفة بقيام شخص بإطلاق النار على طليقته، ابنة خالته، خلال جلسة رؤية لطفلتهما في نادى المعلمين بكفر الدوار، وتسبب الحادث في إصابة شخص حاول منعه من إطلاق النار، ما أدى إلى مصرعه، وإصابة طليقته وأحد الأطفال الذي تصادف تواجده في مكان الحادث.