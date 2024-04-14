جوهر والطيب تتأهلان للدور قبل النهائي من بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

تأهلت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا للدور قبل النهائي من بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش بعد فوزها على ندى عباس المصنفة الثامنة بنتيجة 3-0 فى مباراة الدور ربع النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط 11-3, 11-1, 11-4.

وفازت نور الطيب المصنفة الثالثة على سلمي هاني المصنفة السادسة عالميا بنتيجة 3-0

وجاءت نتيجة الأشواط 11-9, 11-7, 11-6.

كما فاز مازن هشام المصنف الرابع على يوسف إبراهيم بنتيجة 3-2 .

كانت نتيجة الأشواط 6-11, 11-9, 11-7, 1-11, 11-8.



وتقام بطولة بلاك بول خلال الفترة من 11 إلي 16 إبريل على ملاعب بلاك بول .

ومن أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، و تيني جيليس

وأكد أحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادي بلاك بول ، أنه حريص على إقامة هذه البطولة كل عام ، رغم كل التحديات الاقتصادية ويأتي هذا الحرص للتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتشجيع الرياضة في مصر

كما أكد محمد رائف مدير عام البطولة وعضو مجلس إدارة نادى بلاك بول ، أن بطولة بلاك بول باتت واحدة من أهم البطولات العالمية التى تقام في مصر

ووجه رائف ، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم الأكبر للرياضة المصرية وحرصه على نجاح جميع البطولات التى تقام في مصر ما ضمنهم بطولة بلاك بول التى أصبحت واحدة من البطولات العالمية .

كما وجه رائف الشكر ، لعاصم خليفة على رئيس الاتحاد المصري للإسكواش على مساندته لبطولة بلاك بول.