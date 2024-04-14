هل تتسبب النظارات الطبية في فقدان النظر وتدمير حاسة البصر

يعاني الكثيرون من مشاكل في البصر مثل الحسر (قصر النظر) أو اللابؤرية، ويستخدمون النظارات الطبية لتصحيحها. ومع ذلك، يشعر البعض بتدهور الرؤية بشكل غير متوقع بعد فترة من ارتداء النظارات، مما يجعلهم يشعرون بالقلق بشأن الآثار السلبية للنظارات على رؤيتهم.

تأثير ارتداء النظارات الطبية على حاسة البصر

تفسيرات غير صحيحة قد تشير إلى أن النظارات تجعل الرؤية أسوأ، مما يثير الخوف ويقلل من رغبة الأشخاص في ارتدائها. ومع ذلك، يلاحظ الأشخاص فرقا كبيرا في جودة الرؤية عند ارتداء النظارات مقارنة بعدم ارتدائها.

واحدة من الأمور التي قد يلاحظها الأشخاص هي تأثير ارتداء النظارات على قدرة العين على التركيز والتكيف. مع التقدم في العمر، يمكن أن يفقد الإنسان قدرته على التركيز على الأشياء القريبة، مما يستدعي ارتداء النظارات لتصحيح هذه المشكلة.

من الضروري اختيار النظارات الصحيحة وفقا لوصفة طبية دقيقة، حيث أن النظارات القديمة أو الخاطئة قد تسبب ضعفا في الرؤية وإجهادا للعين. وينبغي تنظيف النظارات بانتظام لضمان رؤية واضحة ولتجنب الإصابة بعدوى العين.

تتطلب العناية الجيدة بالبصر فحصا دوريا للعينين، خاصة للأطفال والأشخاص ذوي الأعمار المتقدمة أو الذين يعانون من حالات صحية مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم. والكشف المبكر يمكن أن يساعد في تشخيص وعلاج مشاكل البصر قبل أن تتفاقم.

من ناحية أخرى، في فترة انقطاع الطمث، تشهد النساء تغيرات هرمونية وجسدية تؤثر على حياتهن اليومية، حيث يعاني العديد منهن من الهبات الساخنة، وهي ظاهرة تؤثر على نحو 85٪ منهن، وفقًا لـ onlymyhealth.

تتمثل الهبات الساخنة في تدفق مفاجئ للحرارة والدفء في الجسم، وتصاحبها التعرق وزيادة سرعة ضربات القلب واحمرار البشرة. ومن بين الأطعمة التي يُفضل تجنبها في هذه الفترة هي الأطعمة الحارة، حيث إن مادة الكابسيسين في الفلفل الحار قد تزيد من حدة الهبات الساخنة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقليل تناول الكافيين، حيث إن كميات زائدة منه يمكن أن تزيد من تكرار الهبات الساخنة. وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة المصنعة والحلويات السكرية والدهون الزائدة يمكن أن تزيد من شدة وتكرار الهبات الساخنة.

من الجانب الآخر، فإن البحوث تشير إلى أن تبني نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون قد يكون مفيدًا في التحكم في الهبات الساخنة.