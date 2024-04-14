فستان ريم سامي يدفع عبير صبري إلى التعليق (صور)

تفاعل متابعو الفنانة ريم سامي مع إطلالتها الأخيرة وجاءت أبرز التعليقات مؤيدة لجمالها بعدما نشرت بعض الصور عبر حسابها الشخصي بالإنستجرام، رصدنا أبرزها: " يخربيت الجمال، بموت فيكي، قمر، القالب غالب".

وحرصت النجمة سوسن بدر على إبداء رأيها بإطلالتها معلقه: " أحلى عروسة ماشاء الله لاقوة الابالله"، كما علقت عبير صبري على إطلالة ريم سامي قائلة: "قمر ماشاء الله".

وخضعت ريم سامي لجلسة تصوير جديدة وسط رمال الصحراء لتعكس ملامحها المصرية بشكل مختلف بألوان الطبيعة مع الكحل الأسود والماسكرا الكثيفة مع لون النود في الشفاه.

وتألقت ريم سامي بإطلالة صيفية جذابة، مستوحى من الطبيعية الجبليه، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، صمم من قماش الصوف باللون الطوبي الغامق وتزينت بالإكسسوارات اللافته.

وكانت شاركت ريم سامي في مسلسل نسل الأغراب الذي يدور احداثه في إطار درامي اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد ان "عساف الغريب" ارتكب جريمة القتل وقطع الانسال وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن لمدة (عشرين سنة)، وذلك بعد التخفيف من الإعدام، يخرج فيجد ابن عمه "غفران الغريب" قد استعان باقربائه من الغجر ليمكن قوته وقد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه بعد اقناعه اخيها بتقديم طلاق منه، فيقرر الانتقام منه ومن كل من اتفق مع عدوه، بضمان اختطافه لامه وذهب الأغراب من ثم توالت أحداث القتل والصراعات فيقوم "غفران" بقتل رئيس مباحث البلدة "علي الغريب" (ابن عمه) ويقوم "عساف" بقتل "بكري زلط" (زعيم الغجر) ووالده وتجتمع "جليلة" بأهل القرية وتحفزهم علي أخذ حقها وحقهم والتخلص من الاثنان حيث يجتمع أهل القرية وينقسمون ويذهبون لإحراق منازل الإثنين بمن فيها ولكن ينجح "غفران" في الهرب والذهاب لمنزل "عساف" وتدور بينهما معركة شديدة وفي النهاية تاتي قوات الشرطة إلى منزل "عساف الغريب" وتلقي القبض علي الإثنين بعدما قاما بقطع نسل الأغراب مجددا ويحكم عليهما بالإعدام جراء جرائمهما.

ريم سامي

ريم سامي هي ممثلةُ مصرية، وتخرجت من الجامعة البريطانية بالقاهرة، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية، وهي شقيقة المُخرج المصريّ محمد سامي.

مسيرتها الفنية

تخرجت ريم سامي من الجامعة البريطانية في القاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2018 حين شاركت في مسلسل للحب فرصة أخيرة، ثُم توالت أعمالها في الدراما التليفزيونيّة العربية لتشارك بعد ذلك في أعمال تليفزيونيّة مثل مسلسل ولد الغلابة، ومسلسل نسل الأغراب مع شقيقها المخرج محمد سامي.