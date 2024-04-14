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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جهاز تنس الطالة بـ إنبي يزور تدريبات ناشئين النادي بالإسكندرية

إنبي
إنبي

شهدت الساعات القليلة الماضية قيام الجهاز الفنى لتنس الطاولة بنادى إنبى، بزيارة ومتابعة تدريبات ناشئي النادى بفرعه الثانى بالأسكندرية، وذلك بمقر نادى السكة الحديد الرياضى.

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جاءت أهمية الزيارة فى إطار الدعم المتواصل لمجلس إدارة نادى إنبى بهدف اكتشاف المواهب وصقلها لدعم النادي باللاعبين المميزين مما يصب بالفائدة في المستقبل على النادي وأيضا جميع المنتخبات الوطنية.

وحملت الزيارة إجتماعات مطولة للجهاز الفنى لتنس الطاولة بقيادة كابتن أيمن زكريا ومعاونه كابتن ممدوح خطاب مدير قطاع الناشئين والكابتن حسام عبد المحسن إدارياً، مع أولياء الأمور والجهاز الفني لمناقشة الأوضاع خلال المرحلة المقبلة وذلك قبل إنطلاق بطولة الجمهورية .

 ويسعى قطاع تنس الطاولة بنادى من خلال فرعه الثانى لإكتشاف المواهب، وجعل لعبة تنس الطاولة داخل النادي إحدى اللعبات الرائدة كما هي في السنوات الماضية والسير على نفس خط النجاح الذي حققه النادي على جميع الأصعدة في كافة الفئات السنية حيث يعد نادي إنبي من أبرز الأندية التي لها باع طويل في لعبة تنس الطاولة فى مصر.

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