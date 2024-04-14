إعدام طن جبن فاسد خلال حملات بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة طوال أيام عيد الفطر المبارك، على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية؛ للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين .

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق ، والمحلات التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن تحرير 49 محضرا تموينيا فى احياء المدينة وقرى ، ( منبال – ابوان ) ، جاءت المخالفات ما بين ، (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - شهادة صحية - عدم وجود ميزان – وذبح خارج السلخانة ) ، كما تم ضبط 50 كرتونة عصائر بدون فواتير، و144 عبوة أدوية بمحل مستحضرات تجميل و490 قطعة العاب نارية ، وتم اعدام طن جبن غير صالح للإستهلاك الأدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي مركزي (ديرمواس - العدوة) جنوب وشمال المنيا ، واصلت الوحدات المحلية ، جهودها في تنفيذ حملات رقابية على المخابز ، خلال ايام عيد الفطر المبارك ، للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ، ومدي مطابقته للمواصفات والإلتزام بكافة القرارات التموينية الصادرة ، حيث أسفرت الحملات التفتيشية ، عن ضبط 87 محضرا مخالفا منها ، 72 محضرا في مركز ديرمواس ، تنوعت ما بين (نقص وزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة – عدم الاعلان عن الأسعار – عدم وجود سجلات) ، و12 محضرا بدائرة بنى عامر بمركز العدوة ، حيث تنوعت المخالفات ما بين ، (نقص وزن - عدم إعلان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود بون صرف – تبديد).

وكانت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، قد تمكنت خلال حملات تفتيشية ورقابية ، لإدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك ، بالتعاون مع إدارة التموين ، ومباحث التموين ، لضبط الأسواق على مدار اليومين الماضيين بمدينة المنيا ، وبمراكز ، ملوي ، وديرمواس ، ومطاي ، قبل حلول عيد الفطر المبارك ، حيث أسفرت الحملات التفتيشية ، عن تحرير ٧ محاضر، وضبط ، ( ١٧٥٢.٧٥٠كيلوجرام ) ، أسماك مملحة ومدخنة ، ودواجن وكبدة ومصنعات لحوم وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط ٥٤ كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وخروفين ، و أختام مزورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، على استمرار جهود مديرية الطب البيطري ، في تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، لضمان سلامة الغذاء حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة المواطنين.