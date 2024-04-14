الأحد 14 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نداء عاجل لجميع الأجانب “عدا حاملى بطاقات الإقامة”

الاداره العامة للجوازات
الاداره العامة للجوازات والهجرة الجنسية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، تكليف جميع الاجانب المتواجدين في جمهورية مصرالعربية “عدا حاملى بطاقات الاقامة” بما فى ذلك المعفيين من تراخيص الاقامة بالتوجه الى ( الاداره العامة للجوازات والهجرة الجنسية) لتسجيل بياناتهم وإستخراج بطاقات صالحة لهم وذلك.

 

وتابعت الاداره العامة للجوازات والهجرة الجنسية، في بيانها، التأكد على أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وتيسير تعامل الاجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الاقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة.

 

وكذا التنبية بأنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب إنتهاء المهمله المحدده لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملى بطاقات الاقامة.

 

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