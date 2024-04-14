قلق أبناء مصر بالخارج بعد إغلاق المجال الجوي.. والهجرة تطمئن

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الرسائل والاستفسارات من الجاليات المصرية في دول الجوار التي أعلنت عن إغلاق مجالاتها الجوية، حيث أعربت الجاليات عن قلقها على مستقبل أبنائها الدارسين ومستقبل استمرارهم في الجامعات في ضوء الأحداث الجارية في المنطقة.

إتاحة خطوط للتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج

وفي هذا الإطار، وانطلاقا من الحرص على مصالح الجاليات المصرية، وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإتاحة خطوط للتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج لتلقي أي استفسارات والرد عليها على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات تتابع مستجدات الموقف.

الجاليات المصرية المقيمة في دول الجوار





وتهيب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجاليات المصرية المقيمة في دول الجوار بأهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة من سلطات الدول المضيفة، والسفارات المصرية بهذه الدول، ومتابعة بيانات الوزارة في هذا الصدد، لاسيما في ضوء ما تناولته بيانات وسائل الإعلام الصادرة مؤخرا من إعادة فتح المجالات الجوية واستئناف حركة الطيران بصورة طبيعية.

أرقام للتواصل مع وزارة الدولة للهجرة

وفى هذا الصدد، فإن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ترجو من الجاليات المصرية توجيه رسائلها واستفساراتها على الأرقام التالية عبر تطبيق "واتس آب":

01004114672

01069613755

وكانت قد أعدت وزارة الهجرة ملفا شاملا عن بروتوكولات التعاون التي وقعتها بصدد عدد من الملفات المهمة التي تعكف الوزارة على تنفيذها، مع عدة جهات، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، وذلك بما يخدم تنفيذ ملفات الوزارة في ضوء مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والمشروعات والمبادرات القومية العملاقة، وأيضا في ظل ما توليه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف.

وقد أعدت أيضا تقريرا كاملا عن جهود الوزارة في قطاع التواصل مع المصريين بالخارج، تم فيه استعراض استراتيجية الوزارة وعملها في ملف التواصل مع المصريين بالخارج، لتلقي استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

يذكر أنه بتكليف من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اجتماعًا تشاوريًا لاستعراض نتائج مشاركة وزارة الهجرة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا، والتي عقدت في شهر مارس الماضي في زيمبابوي، بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وعدد من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات الوطنية المعنية.