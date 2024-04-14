الشرقية للدخان: ارتفاع أسعار السجائر نتيجة طبيعية لزيادة ثمن التبغ في البلدان المنتجة

أرجعت الشركة الشرقية" إيسترن كومباني " زيادة أسعار السجائر اليوم الأحد إلى الزيادات الطبيعية فى أسعار التبغ عالميا فى البلدان المنتجه مثل زيمبابوى، ومالاوى، والبرازيل وغيرها ،بالإضافه إلى التكاليف الباهظه فى نولون الشحن بالشركات الناقله للمواد الخام.

تأتى الزيادات فى اسعار السجائر بنسبة 12% بعد قرار الحكومه بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر بعد التعديلات الجديدة التى تم إقرارها على قانون ضريبة القيمة المضافة.



كانت اسعار السجائر صنف "كليوباترا" ةقد إرتفعت بنحو 3 جنيهات لتصل إلى 30 جنيها، بينما وصل سعر سجائر فايسروي ، وبال مال إلى 50 جنيها للعلبة بدلا من 42 جنيها .

وقالت الشركة الشرقيه إنها رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الشهور الماضية.

وأكد هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان ،إن الشركه قامت بزيادة الأسعار بشكل نظري، لكنها قامت بتخفيضها بشكل عملي.

وأكد ان سعر علبة سجائر كيلوباترا قبل الزيادة كان 27 جنيهًا وكانت تباع بأرقام مختلفة تصل إلى 50 جنيهًا.. نعم تم رفع السعر الرسمي 30 جنيهًا إلا أن هذا تقنين للسعر وهو تخفيض عن الـ50 جنيهًا".

واضاف إن السعر الذي تم وضعه هو التكلفة التي نستطيع تمريرها إلى المستهلك، لأن هناك زيادة في تكلفة المواد الخام عالية جدًا، وصلت في بعض المواد الخام المهمة إلى 400%. أشار إلى أن الشركة كانت تشتري طن فلتر السجائر بـ3 آلاف دولار، وحاليًا تشتريه بـ12 ألف دولار.